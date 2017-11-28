Başbakan Yıldırım: YPG masada olursa mülteci anlaşmasından çekilebiliriz

- EPA Başbakan Binali Yıldırım, iki günlük Londra ziyaretinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'ye yaptığı ziyarette, Cenevre'de yeniden başlayacak olan Suriye barış görüşmelerine Kürt YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) dahil edilmesi halinde, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanmış olan mülteci geri kabul anlaşmasını uygulamayı durdurabileceklerini söyledi.

Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı görüşmenin ardından konuştu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleştirilen barış görüşmelerinin 6. turuna bugün devam edilecek.

Yıldırım, Türkiye'nin yaklaşık 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciyi barındırdığını ve yaklaşık 53 bin yabancı savaşçının, Suriye ve Irak'a ulaşmasını engellediğini belirtti.

Yıldırım "Binlerce DAEŞ'liyi savaş dışında tuttuk. Şu an Türkiye'de 3 buçuk milyon mülteci var. Eğer onlara 'Avrupa şurada, gidebilirsiniz' dersek düşüneibliyor musunuz sonuçları ne olur?... Bu yapacağımız bir şey değil" dedi.

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım "PKK'nın bize ne kadar çok baş ağrısı verdiğini biliyoruz. Bu yapılara uzun vadede hoşgörü gösterilirse, Avrupa kendi günveliğini tehlikeye atar" dedi.

Sözlerinin tehdit olmadığını belirten Yıldırım, "Sadece Avrupa'ya Türkiye'nin bu rotayı yeniden açma gücü olduğunu hatırlatıyorum" dedi.

Yıldırım geçen AB'nin geçen yıl Türkiye ile imzaladığı mülteci geri kabul anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini belirterek anlaşma için de "Büyük bir yalan" ifadesini kullandı.

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