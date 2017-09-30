Başbakan Yıldırım: Zam yapmak makbul bir şey değil ama tedbir almalıyız

Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli'nde işdamları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Son günlerde kamuoyunda 'Efendim işte zamlar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor', çeşitli şeyler var. Doğru. Zam yapmak, yani nasıl söyleyeyim, çok makbul bir şey değil ama ülkenin ihtiyaçları, gerçekleri ortadaysa bazı tedbirleri de kalıcı ferahlık için almak gerekiyor" dedi.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye 2017 ilk çeyrekte, ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüyerek AB ülkelerinden iki kat daha fazla büyüdü. 2017'nin ilk yarısında ortaya koyduğu büyüme ile Türkiye, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada en yüksek oranı yakalayan ülke oldu. 15 yıl içinde milli gelirimizi 840 milyar dolara çıkardık. İzmit, Türkiye'nin üretim, istihdam ve ticaret merkezidir. Yol altyapısı bakımından dünyanı 13. ülkesiyiz.

Bir yıldan itibaren biz savunma sanayinde çok ciddi gelişmeler sağladık. Çok ciddi ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için ilave kaynağa ihtiyacımız var. Bir kısmı kamuda tasarruf ederek, bir kısmını da doğrusu vergi artışı gibi yollarla karşılamış olacağız. 2018 ve 2015'de turizmde kayıplarımız ve 2016 yılındaki kayıplarımızın bir birikimidir. 2018 zor bir yıl olacak. O zorluktan hasar almadan çıkabilmek için bazı tedbirleri almak zorundaydık ve bu tedbirleri alıyoruz. 2019 ve sonrası için daha güçlü bir şekilde gireceğiz ve daha büyük hedeflere emin adımlarla yürüyeceğiz.

2023'e odaklanın, işinizi aşınızı büyütmek demek, ülkeyi büyütmek demek. Sizin yaptıkalrınız bir araya geliyor Türkiye'nin katma değeri oluyor ve Türkiye bir basamak yukarı çıkıyor. Bu da daha çok insana iş bulmak demek. Biz bir milyon insanımıza her yıl iş buluyoruz. İşe katılım sayısı bir milyon 300 bin demektir. Orta Vadeli Planda inşallah işsizliği tek haneli rakama getireceğiz, büyümeyi 5.5 ortalama seviyede sürdüreceğiz. Dayanışma ile hep birlikte başarmış olacağız."