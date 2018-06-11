Başbakan Binali Yıldırım, "Bunların ufku yok, bunlar sadece bir şeye kilitlenmişler, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun. Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyor. Bunlar da aynı şarkıyı söylüyor. Bu sizin aklınıza birşey getiriyor mu? Demek ki söz birliği yapmışlar. FETÖ'sü, Kandil'i içerideki sponsorları bir ağızdan AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun memleket önemli değil." dedi.
'Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik'
Başbakan Yıldırım, "Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik, hayırlı uğurlu olsun. Emeklilerimiz herşeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda herşey var." diye konuştu.
'Kandil'e ilerliyoruz'
Başbakan Yıldırım, "Kandil'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik, şimdi peşlerindeyiz. Nereye giderse gitsinler, kahraman Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde büyük destan yazıyor. Teröristlerin oradaki inlerini de başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin'i hatırlasın, El-Bab'ı hatırlasın. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını tek tek soracağız." dedi.
'Büyüme rakamları açıklandı, ilk 4 ayda Türkiye yine rekor yaptı'
Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün büyüme rakamları açıklandı, ilk 4 ayda Türkiye yine rekor yaptı, yüzde 7,4 büyüdü. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm bunlar olurken muhalefet ne yapıyor. Dışarıdakilere Türkiye’yi şikayet ediyor. Diyor ki ‘Türkiye güvenli değil gitmeyin.' Yani turizm gelişmesin. Ama o söyledikçe dışarıdakiler de inatla Türkiye’ye geliyor. Bugün 2018 ilk 4 ayında geçen sene gelen turist sayısının yüzde 50 fazlası geldi. Ey Kılıçdaroğlu, sen istediğin kadar söyle, senin sözüne içeride zaten inananlar yok da dışarıdakiler de artık inanmıyor haberin olsun." ifadelerini kaydetti.
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