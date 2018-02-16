Başbakan Yıldırım, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile Münih’te bir otelde görüştü. Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, Başbakan Yıldırım Almanya’da tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etmek istedi. Ancak doktorlar enfeksiyon riski nedeniyle ziyarete izin vermedi.

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