Kartal’ın sağ bek için düşündüğü adaylar arasında yer alan Michael Lang’ın transferi Dünya Kupası sonrasına kaldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, İsviçre Milli Takımı ile birlikte dev organizasyonda bulunan ve Brezilya maçında oyuna sonradan dahil olan deneyimli oyuncu için kulübü Basel bekleme kararı aldı. Gelecek olan tüm teklifleri görmek isteyen Basel’in, Dünya Kupası’nın ardından Lang’i iyi bir paraya satmayı hedeflediği öğrenildi.

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