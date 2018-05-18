Basel - Luzern düellosu

İsviçre Süper Lig maçında Basel ile Luzern, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 68 puanlı Basel 2. sırada bulunuyor, Luzern 53 puana sahip ve 3. sırada. Basel, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Luzern son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 268 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Basel kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Luzern sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Basel son hafta oynanan Luzern maçında 2-1 kazandı.

Luzern ise Basel maçında 2-1 yenildi.

Basel, evinde 12 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 38 gol atıp 15 gol yedi.

Luzern, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Luzern 20 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.