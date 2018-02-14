Avrupa'da kulüpler arasındaki en üst düzey olan Şampiyonlar Ligi'nde hasret sona erdi, son 16 turu heyecanı başladı! Günün iki maçından birinde Juventus, İngiltere temsilcisi Tottenham'ı ağırlıyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BASEL-MANCHESTER CITY MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇ SONUCU | BASEL 0-4 MANCHESTER CITY (14' ve 53' İlkay Gündoğan, 18' Silva, 23' Agüero)

SAAT: 22:45

YAYIN: Tivibu Spor 3

HAKEM: Jonas Eriksson

STAT: Saint Jakob-Park

BASEL: Vaclik, Lacroix, Lang, Riveros, Frei, Suchy, Serey Die, Elyounoussi, Taulant Xhaka, Oberlin, Stocker

YEDEKLER: Salvi, Zuffi, Manzambi, Petretta, Bua, van Wolfswinkel, Ajeti

TD: Raphael Wicky



M. CITY: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Delph, Fernandinho, İlkay, De Bruyne, Silva, Sterling, Agüero

YEDEKLER: Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Sane, David Silva, Foden

TD: Pep Guardiola

6 MAÇTA 5 GALİBİYET ALARAK ÜST TURA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi Grup F'den lider olarak çıkan Manchester City, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet elde ederken, sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. İç sahada oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan City, deplasman performansında ise 2 galibiyetin yanına 1 de mağlubiyet ekledi. Çıktığı 6 maçta 14 gol atan Manchester'ın mavileri, 5 gol yiyerek hücumda iyiyken savunmada da kalesinde fazla gol görmeden grup aşamasında önemli bir başarı elde etti. Grubundaki Napoli ve Feyenoord'u hem içeride hem de dışarıda mağlup eden Manchester City, Shakhtar'ı evinde mağlup etmesine karşın deplasmanda boyun eğdi. Gruptan lider çıkan Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Basel ile eşleşti.

CSKA VE BASEL'İ GERİDE BIRAKTI

Manchester United, CSKA Moskova ve Benfica ile A Grubu'nda yer alan İsviçre temsilcisi Basel, 6 maçta topladığı 12 puanla adını Kupa 1'de bir üst tura yazdırdı. İç sahada oynadığı 3 maçın 2'sini kazanan Basel, 1 maçında ise CSKA Moskova'ya 2-1 mağlup olarak iç sahadaki yenilmezliğine veda etti. Deplasman maçlarında da benzer bir performans sergileyen Basel, 3 deplasman maçının 2'sini kazanırken, dış sahadaki tek yenilgiyi 3-0'lık skorla Manchester United'a karşı aldı. A Grubu'nu 2. sırada bitiren Basel, 6 maçta 11 gol atıp 5 gol yedi. Grubu 2. sırada bitiren Basel, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manchester City'nin rakibi oldu.