Basel - Thun rakamlar

İsviçre Süper Lig maçında Basel ile Thun, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 59 puanlı Basel 2. sırada bulunuyor, Thun 36 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Basel, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Thun son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 561. İddaa'da Basel kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Thun kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Basel önceki hafta Sion mücadelesinde 5-1 kazandı.

Thun ise Grasshoppers karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Basel, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Basel, kendi sahasında 27 gol attı, 13 gol yedi.

Thun, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thun 27 kez gol sevinci yaşadı, 33 kez topu ağlarında gördü.