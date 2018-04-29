Basel - Thun rakamlar

İsviçre Süper Lig maçında Basel ile Thun, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Basel 59 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Thun 36 puanda ve 7. sırada. Basel, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Thun son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 561 kodlu maçı oynayanlar; Basel galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Thun galibiyet oranı 5.00. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Basel son hafta oynanan Sion maçında 5-1 kazandı.

Thun ise Grasshoppers maçında 2-0 yenildi.

Basel, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Basel, kendi sahasında 27 gol attı, 13 gol yedi.

Thun, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thun 27 kez gol sevinci yaşadı, 33 kez topu ağlarında gördü.