Basel - Young Boys düellosu

İsviçre Süper Lig maçında Basel ile Young Boys, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 65 puanlı Basel 2. sırada bulunuyor, Young Boys 78 puana sahip ve 1. sırada. Basel son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Young Boys, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 545 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Basel kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Young Boys sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Basel son haftadaki Sion müsabasında 5-1 kazandı.

Young Boys ise Zürich maçında 2-1 kazandı.

Basel, evinde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 33 gol atıp 14 gol yedi.

Young Boys, dış sahada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Young Boys 34 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.