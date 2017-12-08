Almanya'nın 150 yıllık kimya devi BASF, enerji birimini Rus milyarder Mikhail Fridman'ın sahibi olduğu LetterOne'ın yatırım kolu olan Almanya merkezli DEA ile birleştiriyor. Birleşmeyle yeni bir Alman petrol devi ortaya çıkacak ve sonrasında halka arz edilecek.
Handelsblatt haberine göre BASF böylelikle 100 yılı aşkın süredir bulunduğu fosil yakıt ve petrol endüstrisinden çıkmış olacak.
BASF'nin Kassel merkezli enerji alt kuruluşu olan faaliyet gösteren Winstershall'in DEA ile birleşmesini öngören niyet mektubunu imzaladığı belirtiliyor. Winstershall ülkenin en büyük ham petrol ve doğalgaz üretici konumunda.
Yapılan açıklamada birleşmenin amacının Avrupa'nın en büyük bağımsız petrol sahası arama ve üretim şirketlerinden biri oluşturmak olduğuna dikkat çekiliyor. Wintershall son açıklanan bilançolarına göre 13 milyar euro tutarında satış yapmıştı. BASF'nin toplam satışları ise 55 milyar euro.
Yeni oluşacak şirketin günlük 600 bin varil petrol üreteceği ve 4.3 milyar euro gelir elde edeceği tahmin edilirken, analistler Wintershall DEA ismiyle çalışması beklenen şirketin piyasa değerinin 14 milyar euro olacağını ön görüyor.
2018 yılıının ikinci yarısında tamamlanması beklenen birleşme sonrasında şirket halka arz edilecek. BASF fosil yakıt işine 1907 yılında aldığı Auguste Victoria kömür madenleriyle girmiş, 1969 yılında da Wintershall'ı bünyesine katarak petrol sektöründe de faaliyete geçmişti.
Rus milyarder ise DEA'yı iki yıl önce RWE'den 5.1 milyar euro ödeyerek satın almıştı. Enerji sektörün, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte son dönemde şirketler açısından hareketli.
Fransız Total, ağustos ayında Danimarkalı AP Moller-Maersk şirketini 7.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Geçtiğimiz ay da İngiliz Centrica ve Norveçli merkezli Bayerngas Norge anlaşarak Kuzey Denizi'nde bulunan varlıklarını birleştirme kararı almıştı.
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