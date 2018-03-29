Tayland'da yaklaşık 10 gün önce başının büyük bir kısmı kopuk halde bulunan tavuğun hala hayatta olduğu iddia edildi.
Tayland basınındaki haberlere göre, başının sadece üst kısmı aşının üstü kısmı kopan, gagası bulunmayan ve sadece dilinin bir kısmını hareket ettirebilen hayvanın bakımını üstlenen veteriner Supakadee Arun Thong, tavuğu yemini diline koyarak beslediğini söyledi.
Veteriner ayrıca hayvanın yaşama şansının az olduğunu ancak elinden geleni yapmaya devam edeceğini ekledi.
Supakadee, evcil olduğunu tahmin ettiği hayvanın sağlıklı bir tavuk gibi hareket edebildiğini kaydetti. Antibiyotik kullanarak tavuğun mikrop kapma riskini azaltan veteriner, hayvanın yaşama şansının az olduğunu ancak elinden geleni yapmaya devam edeceğini bildirdi.
PEKİ KAFASI KOPAN BİR TAVUĞUN YAŞAMASI MÜMKÜN MÜ?
Kafası kopan bir canlının mantıken uzun bir süre hayatta kalması mümkün değil. Ancak bu tarz haberler sık sık medyada yer alıyor. Örneğin 1945'te ABD'de bir tavuğun da, başı kesik halde 18 ay hayatta kaldığı haberi medyayı oldukça meşgul etmişti. Utah eyaletinde bulunan başsız tavuğu, sahne performansı organizatörü Hope Wade sahiplenmiş ve "Mike" ismini vermişti.
"18 AY DEĞİL, 15 DAKİKA"
Daha sonra tavuk Mike ile ilgili BBC'ye konuşan Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Tom Smulder,"Tavuğun kafasının kesilmesiyle beyin ile gövdesi arasındaki bağlantı kesilir. Bu süreçte belkemiğindeki bir alanda kısa bir süre de olsa oksijen kalır. Bu nedenle beyinden gelen herhangi bir emir olmadan bacaklar hareket eder. Nadir olarak da nöronlar koşma komutu gönderir. Fakat bu süreç 18 ay değil 15 dakika kadardır" demişti.
"KAFASI KOPAN TÜM CANLILARIN YAŞAMA OLASILIĞI YOK"
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ogretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Filazi hakkında açıklamada bulundu.
Haberin veriliş şeklinin yanlış olduğuna değinen Prof. Dr. Ayhan Filazi, "Bu mümkündür ama haberin veriliş şekli yanlış sanırım. Dikkat çekmek için bu şekilde haber yapılmış. Kafası kopan hiçbir canlının yaşama olasılığı yok ama bu tavuğun kafası kopmamış, hasar görmüş. Bu tavuğun beyni sağlam, omuriliği zarar görmemiş ki yaşamını devam ettiriyor. Ayrıca vücudu uyaran sinir telleri de sağlam belli ki. Vücudu kontrol eden 2 sistem var. Merkezi sinir sistemi ve hormonal sistem zarar görmezse sorun yok" şeklinde açıklamada bulundu.
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