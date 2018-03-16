Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan İkitelli Köprüsü'ne çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Üzerine benzin döken şahıs itfaiye tarafından su sıkılarak etkisiz hale getirildi.

İHA'nın haberine göre olay, Basın Ekspres yolu İkitelli Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sabah 07:30 sıralarında köprü üzerine gelen ruhsal sıkıntıları olduğu iddia edilen ve isminin Tarık olduğu öğrenilen şahıs üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulundu. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı.

SU VE KÖPÜK SIKILDI

Bu esnada şahsın yakınları da olay yerine geldi. Şahsın abisi kardeşini görünce fenalık geçirdi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri hemen müdahale ederek abiyi ambulansa aldı. Uzun süren ikna çabalarının ardından şahıs çakmağı yaktığı esnada itfaiye ekipleri şahsa su ve köpük sıkarak etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri tarafından hemen etrafı sarılan şahıs ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

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