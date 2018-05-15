BASIN İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü’nün İŞKUR desteğiyle düzenlediği Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı tamamlandı. Habertürk Gazetesi'nden Sinan Bilgenoğlu'nun haberi...

Programda başarılı olan 34 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, BİK Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ertem, BİK Genel Müdürü Yakup Karaca’nın yanı sıra ulusal ve yerel gazetelerin temsilcileri de katıldı. Basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Doğru habercilik yapan medya kuruluşları, toplumu aydınlatmak suretiyle yalan ve çarpıtmalarla dolu haberleri etkisiz kılarak demokrasiye katkı sunar. Basının vatandaşın gözü, kulağı ve sesi olması, vatandaşın demokratik haklarının adeta güvencesidir. Her zaman doğru ve güvenilir bilgilere ulaşması bakımından mesleğini onuruyla, hakkıyla yerine getiren her basın mensubunu, karanlık algı operasyonlarına, çarpıtmalara karşı bir teminat olarak görüyoruz. Yalan ve çarpıtmalarına medyayı alet edenlerin milleti hedef aldığı propaganda silahını boşa çıkarmak, demokrasimizin güçlü kılınması için hayati önem taşımaktadır”

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