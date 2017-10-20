Çanakkale'de 3 yıl önce kendisini bulan "Dilek" adlı kız çocuğunun adını alan caretta caretta, tamamlanan tedavisinin ardından doğal ortama salındı.
AA'nın haberine göre, 2014'te Çanakkale'de başından yaralı halde bulunduktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (DEKUM) getirilen carette caretta, daha sonra tedavisine İstanbul Sea Life Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devam edildi.
Doğal ortama bırakılmasına karar verilen "Dilek", İstanbul'dan Çanakkale'ye getirilip Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki Aktaş mevkisi sahilinden denize salındı.
ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, caretta carettanın 3 yıl önce başından yaralı halde bulunduğunu söyledi.
CARETTAYA KENDİSİNİ BULAN KIZIN İSMİ VERİLDİ
Caretta carettaya kendisi bulan kız çocuğunun adı olan Dilek ismini verdiklerini dile getiren Özdilek, "Bu kaplumbağa bulunduğunda çok kötü durumdaydı. Yaşamasına imkan vermemiştik. Buradaki ilk çalışmanın ardından kendisini İstanbul Sea Life'a gönderdik. Orada tedavisi tamamlandı. İlk bulunduğunda 20 kilogramdı, şu anda ağırlığı 40 kilograma yükseldi. Tüm yaşam fonksiyonları düzeldi. Doğal ortama kavuşuyor." dedi.
Sea Life Pazarlama Müdürü Aydan Alboğa Uslu ise "Dilek" ile 3 yıllık bir tedavi ve rehabilitasyon süreci geçirdiklerini anlattı.
Kaplumbağanın tedavisinin yapıldığı Sea Life Akvaryumu'nun Türkiye'nin ilk ve tek özel rehabilitasyon merkezi olduğunu ifade eden Uslu, şöyle devam etti:
"Dilek 3 yıl boyunca burada uzman hekimlerimiz ve deneyimli personelimiz tarafından tedavi edildi. Bu tedavinin iki yılı karantina altında geçti. Çok önemli bir süreç yaşadık. Ardından kaplumbağa hastanesi dediğimiz bölümde tedavinin geri kalan kısmını tamamladık. Dilek ilk bulunduğunda pek yaşama şansı olmayan bir canlıydı. Ama burada gerek bizlerin gerekse görevlilerin özverili çalışmasıyla hayata tutundu. Tedavisi başarılı şekilde tamamlandı."
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