7. MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyada 45 ülkede dijital reklamcılığın gelişimi için faaliyetler yürüten Interactive Advertising Bureau’nun Türkiye temsilcisi IAB Türkiye tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri 13 Nisan tarihinde Four Seasons Otel’de düzenlenen törenle sahipleri ile buluştu.



‘’Benim Dünyam Dijital’’ temalı MIXX Awards Türkiye’nin büyük ödülünün kazananı, Uluslararası Af Örgütü’nün TBWA\İstanbul iş birliği ile gerçekleştirdiği ‘’Gay Turtle’’ çalışması oldu. Proje ayrıca Kar Amacı Gütmeyen/Kamu Hizmetleri alanında Altın, Online Reklam Filmleri ve Viral kategorisinde ise Gümüş MIXX Ödülü’ne layık görüldü.

Yılın en başarılı dijital reklam çalışmalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye’ye 606’sı geçerli olmak üzere 629 başvuru yapıldı. Yapılan ön eleme ile finale kalan 168 çalışma Mixx Avrupa’da yarışma hakkı kazandı. Ece Sükan’ın renkli sunumu ile gerçekleşen Ödül Töreni’nde 27 kategoride 88 ödül verildi.

‘MIXX, Dijitalin Hasat Mevsimidir’

Törenin açılış konuşmasını yapan IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, 7 yıldır düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri’nin sektördeki yerini sağlamlaştırdığını belirterek şunları söyledi: “Bizler MIXX’i dijitalin hasat mevsimi olarak görüyoruz. Koca bir yılın tüm emeği MIXX’te toplanıyor, iyiler içinden daha iyi olanlar ödüllendiriliyor. Bunlar da gidip MIXX Avrupa’da, Amerika’da başarı kazanarak göğsümüzü gururla kabartıyor. Sektörümüz öyle güzel işler üretiyor ki, bu çalışmalar üç senedir IAB Amerika’nın yayınladığı Global Insight Raporu’na giriyor. Hatta öyle bir noktaya geldik ki, bizdeki tarih değişikliği nedeniyle bu sene MIXX Avrupa, sadece Türkiye’ye özel olarak başvuru süresini 6 Nisan’a kadar uzattı. Özetle MIXX sektörümüzün çıtasının nerede durduğunu gösteriyor.’’

Dijital Reklam Sektörü Büyümeye Devam Edecek

Dijital reklamcılığın her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirten Kurşun, ‘’Dijital, televizyondan sonra Türkiye’nin ikinci büyük reklam mecrası. Özetle büyüyoruz ve bunu da sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz ve bu gece ödüllerini dağıtacağımız dijital sektörde yapılan 1TL’lık reklam yatırımı, milli gelire 17 misli katkı sağlıyor. Yani dijital kendi gelişirken aynı zamanda makro gelişmeyi de destekliyor. Yani dijital demek memleket meselesi demek. Kazananlar ve yarışmaya başvuruda bulunanları kutluyorum. Bu sektör sizler sayesinde bugünlere geldi.’’ diyerek konuşmasını noktaladı.



İŞTE KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

Marka Destinasyon Siteleri ve Mikrositeler

Altın MIXX Çanakkale'ye Mektuplar – Turkcell / Pure New Media

Gümüş MIXX Sanata Bi' Yer – Doğuş Grubu /4129Grey

Bronz MIXX Paragaranti – Garanti Bankası / I-AM

Markalı Mobil Aplikasyonlar

Altın MIXX Aslan Max'ın Fabrikası – Unilever / Proje Calide

Gümüş MIXX Profilo Ninni Makinesi Mobil Uygulaması – Profilo / MVM Digital & Rafineri

Bronz MIXX Volkswagenim Mobil Uygulama – Volkswagen Türkiye / Pixelplus & Interactive

Rich Media Display Reklamları

Altın MIXX Dünya'nın İlk Enerji Tasarrufu Sağlayan Bannerı – Enerjisa / Mediacom AMVG

Gümüş MIXX UGİ'yle Tanış! – Garanti Bankası RAM İstanbul

Bronz MIXX Volkswagen Ailesi - Dinamik Banner – Volkswagen Türkiye / Mediacom

Mobil Rich Media Display Reklamları

Altın MIXX Araç Kullanırken Gözünüz Yolda Olsun– Opet / Pure New Media & KoçZer

Gümüş MIXX Fizy Kalp Atışı – Turkcell / BPN İstanbul & AdColony Turkey

Gümüş MIXX Resident Evil: Son Bölüm – Warner Bros. / Mediacom & Gameloft

Bronz MIXX Dünya'nın İlk Enerji Tasarrufu Sağlayan Bannerı – Enerjisa / Mediacom & AMVG

Ev-Dışı Dijital

Altın MIXX SnapVitrin – Penti / Utopic Farm

Gümüş MIXX Knorr Programmatic OOH – Unilever / Mindshare & Plasenta

Bronz MIXX Flyography – Türk Hava Yolları / Alafortanfoni

Oyunlar ve Oyun İçi Reklamlar

Altın MIXX Aslan Max'ın Fabrikası – Unilever / Proje Calide

Gümüş MIXX Inferno - Cehennem Filmi Treasure Hunt Oyun Kurgusu –

Warner Bros. / Nokta & Mediacom

Bronz MIXX Sanalika 4.5G Işınlanma – Turkcell / BPN İstanbul & Netcom Medya

Online Reklam Filmleri ve Viral

Altın MIXX Ford Mustang - En Büyük Rekor Ford Otosan – TTBOOM / Batesmotelpro

Gümüş MIXX Gay Turtle – Uluslararası Af Örgütü / TBWA \ İstanbul

Bronz MIXX Çay Yoksa... – Çaykur / Alafortanfoni

Bronz MIXX Allianz Yolda – Allianz Global Assistance / Pure New Media

Interaktif Reklam Filmleri

Altın MIXX Doritos Mix – Frito Lay / OMD & AdColony Turkey

Gümüş MIXX Resident Evil: Son Bölüm – Warner Bros. / Mediacom & Gameloft