Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (12 Mayıs 2017)

Bugün ve yarın Ay, Yay burcunda dolaşıyor. Geleceğe dair umudumuz canlı olacak. Abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Konuşkanlığımız sayesinde kolayca iletişim kurabilir, sorunlarımızı çözüme ulaştırabiliriz. Spor ve doğa yürüyüşleri yapmak için uygun bir dönemdeyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda güçlüsünüz. Dikkatli adımlarla her şey istediğiniz gibi olabilir. Yakınlarınızla girişeceğiniz işlerinizde esneklikle yolunuzda ilerleyebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayat, girişimlerinize karşı sizi motive edecek. İş alanlarınızda rahat bir şekilde hareket edeceksiniz. Sizi hareketlendirecek kararlara odaklanın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi içinize dönük olacağınızdan bazı şeyleri kolay fark edebilirsiniz. Hayatınızda değişmesi gereken konulara çabuk adapte olabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda iletişim halinde olduğunuz kişilerle etkileşimleriniz çok iyi olacak. Aile hayatınızda yapılması gerekenler için enerji toplayacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş ortamınızdan veya iş arkadaşlarınızdan gereken desteği alacaksınız. Topluluklarla olan işlerinizde, iletişiminize herkes hayran kalabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığa, seyahate ve yabancılara dayalı işlerinizde gücünüz yüksek olacak. Kariyerinizdeki fırsatlar sizi çok yönlü kılabilir. Esnekliğiniz size kazandıracak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişiyle ortaklaşa hareket etmeniz gereken alanlarda doğru adımlar atabilirsiniz. Eğitime dayalı konularda girişimlerde bulunabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda etkilemek istediğiniz insanlarla temas halinde olmalısınız. Bugün, ruhani konulara ve farklı alanlara olan ilginiz sizi harekete geçirebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle ortaklaşa hareket etmenizin karşılığını alabilirsiniz. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Özel ilişkinizde kendinizi karşı tarafa bırakın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayattan beklediğiniz enerjiyi ve hareketi sağlayabilirsiniz. Fikirlerinizi uygulamak gönlünüzü ferahlatabilir. Sizi zorlayan olayları fazla büyütmeyin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Üzerinizdeki değişimleri gerçekleştirdikçe, hayatınızın da olumlu yönde değiştiğine şahit olacaksınız. Bugün, sizi eğiten her şeye istekle yaklaşacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime yönelik alanlarınızda insanların sizden etkilenmesi kaçınılmaz. Kafanızdaki planlar sizi hareketlendirecek. Güzel ve etkili adımlar atacaksınız.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA