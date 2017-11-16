Bask parlamentosu Katalonya'nın bağımsızlığını tanımadı

Katalonya özerk yönetiminin 27 Ekim'de bağımsızlık ilan etmesinin ardından İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinde faaliyet gösteren ve ayrılıkçı siyaset izleyen EH Bildu koalisyonu, Katalonya'nın bağımsızlığının tanınmasına ilişkin Bask yerel parlamentosuna öneri sundu.

Öneriye sadece yerel parlamentoda ikinci büyük parti olan EH Bildu'nun milletvekilleri "evet", Bask bölgesinde iktidarda olan Bask Milliyetçi Partisi (PNV) "çekimser", muhalefetteki partiler ise "hayır" oyu kullanırken sunulan öneri reddedildi.

İKİNCİ BÜYÜK PARTİ: SAYGI DUYUYORUZ

EH Bildu ve PNV'nin oylarıyla kabul edilen diğer bir öneride ise Katalonya parlamentosunun "yapıcı süreç" olarak adlandırdığı, bağımsızlık amacı taşıyan siyasi adımlarına Bask parlamentosunun saygı duyduğu belirtildi.

İspanya merkezi hükümetinin Katalonya'da bağımsızlık girişimlerini durdurmak için özerklik haklarını askıya alan anayasanın 155. maddesi uygulamasını da eleştiren öneride "Katalonya'nın demokratik ve barışçıl şekilde kendi geleceğine karar verme hakkı sadece Katalan halkında ve onun meşru kurumlarındadır." ifadeleri yer aldı.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında en geniş haklara sahip Bask bölgesinde çoğunluk bağımsızlık girişimlerinin sadece İspanyol yasalarına uygun şekilde yürütülmesi halinde yapılması gerektiğini savunurken, Katalonya'daki yasa dışı girişimlere karşı çıkıyor.

27 Ekim'de İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, yaptığı oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, bağımsızlık oylaması sırasında Sosyalist Parti, Halk Partisi ve Vatandaşlar'dan vekiller parlamentoyu terk etmişti. Kapalı usul yapılan oylama da sadece bağımsızlık yanlısı vekiller oy kullanmıştı.

Bunun üzerine İspanya yönetimi Katalan yönetimini görevden alma kararı almış, İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık ilanıyla ilgili yasal işlemleri başlatmıştı.

Senato'dan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın bağımsızlığı için "imkansız bir şey" ifadesini kullanarak, "Tüm İspanyollara ve Katalanlara sakin olmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü gerekli tedbirler en iyi, en etkili ve en orantılı şekilde alınacaktır. Suç teşkil eden bu harekete karşı devlet gerekli tepkiyi verecektir." Ifadelerini kullanmıştı.

ispanya

Bask

Katalonya