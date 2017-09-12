Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump tarafından 10 Mayıs 2017de görevine son verilen FBI eski Direktörü Comey'in "hükümete ait gizli bilgileri sızdırdığını" ve ardından kovulduğunu anımsatan Sanders, "Başkan, James Comey'i kovmakta yüzde 100 haklıydı ve verdiği karardan dolayı gurur duyuyor. O zaman Başkan, bunun siyaseten kendisi için kötü olabileceğini biliyordu ancak doğru olan şeyi yapması gerektiğini de biliyordu." değerlendirmesini yaptı.

Comey'in adımlarının kendisini zora soktuğunu ve gizli bilgileri sızdırmakla kamuoyunun önüne attığını iddia eden Sanders, "Başkan verdiği karardan dolayı mutludur ve bu konuda tamamıyla aklanmıştır." ifadesini kullandı.

Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon, görevinden ayrıldıktan sonra Amerikan medyasına verdiği bir mülakatta, FBI eski Direktörü Comey'in kovulmasını "modern siyasi tarihin en büyük hatası" şeklinde nitelendirmişti.

Öte yandan Sanders, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in görevinden alınması için bazı avukatlarının Trump'la görüştüğü yönündeki iddialara da cevap verdi ve Kushner'le ilgili bu tür bir diyalog yaşandığını görmediğini söyledi.

KUZEY KORE MESAJI

Bir soru üzerine Sanders, Trump'ın Kuzey Kore karşısında tüm seçenekleri masada tuttuğunu ve bu konudaki kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Sanders, "Başkan bu konuda ilgili tüm ülkelerin öne çıkıp daha fazla çaba göstermesini istiyor. Bu (Birleşmiş Milletler kararı), süreç içinde küçük bir adım, Kuzey Kore'ye baskı kurma noktasında tüm ülkelerin daha fazla rol almasını umuyoruz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını önceki gün onaylamıştı.