Başkan Kurt'tan tebrik!

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Romanya'da yapılan şampiyonada dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.

Gençler Klasik Body Building dalında Can Okan Kaya, Dünya 3.'sü olmayı başardı. Master Klasik dalda ise +50 KG'de Sedat Bekdemir, Dünya 1.'si oldu. Gençler Fitness'da Burak Sağlam Dünya 3.'sü, Haktan Mercan ise Dünya 4.'sü oldu.

Genç Erkek Atletik Fizik'te 1.74 boyundaki Berat Söyüncü, Dünya 1.'si, 1.78 boyundaki Burakcan Demir, Dünya 3.'sü, 1.78 boyundaki Olcay Ayten, Dünya 4.'sü ve 1.78'lik Muhammed Can Mor, Dünya 3.'sü oldu.

Master Atletik Fizik +50 yaşta, Şahin Bolcan, Dünya 2.'si, Master Klasik Body'de Turan Ulusoy, Dünya 6.'sı, Master Body'de 70 kiloda Mahmut Keklik, Dünya 6.'sı, Halil İbrahim Sargın, Dünya 5.'si ve İsmail Dikmen ise 40-44 yaş arasında Dünya 5.'si oldu.

Niyazi Kurt

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Ve Bilek Güreşi Federasyonu