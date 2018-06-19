İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar'da ulaşım sorununu hem faytoncularla hem de ada halkı ile görüşerek, atların istenmeyen durumlara düşmesini engelleyerek çözeceklerini açıkladı.
Arnavutköy’de vatandaşlar ve esnafla buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar'da atların durumu, ulaşım sorunun çözümü konusunda yapılacak uygulamalarla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başkan Mevlüt Uysal, Adalar’da fayton çekimi işinde kullanılan atların, insanı rahatsız eden durumlara düşmemesi için gerekli adımların atılacağını belirterek, “Yolda giderken düşüp ölen atların durumu dışarıdan bakınca, atların ne kadar kötü şartlarda çalıştırıldığı ortada. Bunlar her zaman gündemde oldu. Cumhurbaşkanımızın İstanbul mitinginde özellikle Adalar'daki atlara yönelik yapılan muamelenin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili söyledikleri bizim için talimattır” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu sorunun çözümü için ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden Mevlüt Uysal, şöyle konuştu; “Belediyemiz elektrikli araç modelleri üzerinde çalışılmış. Hatta Kınalıada'da demene seferlerine başlama aşamasına gelinmiş. Şimdiden sonra Cumhurbaşkanımızın söylediği talimat ise o sorunu çözme adına ada halkı ile Ada'daki o ulaşım problemi masaya yatırılarak hepsini beraberce değerlendirip orada en uygun model ne şekilde sağlanır ona karar verilir” açıklamasında bulundu.
Uysal, Adalar'da faytonculuk yaparak geçinen esnafın mağdur edilmeyeceğinin altını çizerek “Onlarla da oturup konuşmak gerekiyor. Onlar da mağdur olmadan, atların da o görüntüleri de bir daha olmayacak şekilde sorunun çözülmesi gerekiyor. Adalar halkı şu konuda rahat olsun, ulaşımı elektrikli araçlarla çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun. Kesinlikle kendileri mağdur olmayacak. Faytoncu esnafımızla ve oradaki ilgililerle görüşüp, bir daha Adalar'da o görüntüler yaşanmadan işi çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.
Elektrikli araçlarla ilgili yayınlanan fotoğrafların test için kullanıldığını dile getiren Başkan Uysal, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Dünyada bu tür özel yerler için özel dizayn yaptırılıyor. Biz de Adalarımızla ilgili özel elektrikli araç dizayn edebiliriz. Bu işlerle ilgilenen, imalat yapan kişilerle görüşüp hakikaten herkes baktığında ‘Çok güzel olmuş’ diyebilecekleri araçlar yapmamız gerekiyor. Fotoğrafları paylaşılan araçlar daha önce test için alınmış, bunlar test araçları olduğu için direkt onlar üzerinde değerlendirme yapmamak lazım. Belki de değişik modeller üzerinde çalışır ve daha sonra halkımızla birlikte oylama yaparız. Onun için yeni modeller çalıştırırız.''
İstanbul’a gelen herkesin Adalar’a gitmek istediğini ve Adaların İstanbul’un vitrini olduğunu ifade eden Uysal, “Eğer Adalar, İstanbul'un vitrini ise gerçekten oraya yakışan güzel bir modelle bu sorun çözülür. Bunların hepsini bir arada yapacağız. Kısa bir sürede yapacağız. Sorun da kısa sürede çözülmüş olacak. Mağduriyet oluşmaması için faytoncularla görüşeceğiz. İBB olarak faytoncuların ekonomik haklarını bir şekilde karşılayarak bu sorunu çözülebiliriz. İkincisi ise, İBB olarak orada ulaşımı sağlayacaksak onlarla beraber ortak bir çözüm sağlayarak yapabiliriz. Dolayısıyla bu konuyu kendileriyle konuşup, tartışıp neticeye bağlarız. Nihayetinde onları mağdur etmeden çözüme kavuşturacağız” şeklinde konuştu.
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