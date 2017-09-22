Başkan Yardımcısı Kaya: Kişisel değerlendirmesi sonrasında aldığı bir karar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa etmesine ilişkin, "Sayın başkanımızın kişisel değerlendirmesi sonrasında aldığı bir karar. Bu kararına saygı duyduğumuzu öncelikle belirtmek istiyorum. Up uzun bir İstanbul siyasi tarihinde belediye başkanlığı yapmış ve ağabeyliğini korumuş bir insan.

Kadir Topbaş bey, ağabeyimiz. İstanbul bizler için önemli bir yer. Türkiye'nin kalbinin attığı bir yer. Böyle bir şehirin belediye başkanının yaptığı acıkmayı önemsiyoruz. İnanıyorum ki süreç en kısa zamanda tamamlanmış olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2019 Mart dönemine kadar belediye başkanı seçilmiş olacak" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa etmesini CNN Türk yayınına canlı telefon bağlantısı ile bağlanarak değerlendirdi. Kaya şu ifadeleri kullandı: "Sayın başkanımızın kişisel değerlendirmesi sonrasında aldığı bir karar. Bu kararına saygı duyduğumuzu öncelikle belirtmek istiyorum.



KADİR TOPBAŞ BEY, AĞABEYİMİZ. İSTANBUL BİZLER İÇİN ÖNEMLİ BİR YER



Kadir Topbaş bey, ağabeyimiz. İstanbul bizler için önemli bir yer. Türkiye'nin kalbinin attığı bir yer. Böyle bir şehirin belediye başkanının yaptığı acıkmayı önemsiyoruz. İnanıyorum ki süreç en kısa zamanda tamamlanmış olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2019 Mart dönemine kadar belediye başkanı seçilmiş olacak. İstişareler ile süreci götüren bir partiyiz. Süreç hayırlı olsun."



UZUN BİR İSTANBUL SİYASİ TARİHİNDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞ VE AĞABEYLİĞİNİ KORUMUŞ BİR İNSAN



Topbaş'ın "Yorgun değilim" ifadesini değerlendirmesi istenen Erol Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisi de altını çizdiler. Up uzun bir İstanbul siyasi tarihinde belediye başkanlığı yapmış ve ağabeyliğini korumuş bir insan. İnandığı partisi ve davası uğrunda bir değerlendirme yaptı. Buna saygı duyacağız. Kişisel bir tercihidir. Ailesi, milletimiz, partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni karşılamıyoruz başka yerlerde de belediye başkanlarımız affını talep edenler oldu. Onların kişisel tercihi.

GEREKÇELERİNİ SORGULAMAMIZ BULANIK SUDA BALIK AVLAMAYA BENZER YANLIŞ OLUR



Gerekçelerini sorgulamamız bulanık suda balık avlamaya benzer yanlış olur. Kadir ağabeyimize bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Partimizin üyesidir. Temenni ediyorum ki parti içinde hizmetlerine devam edecektir."

























