İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla SRC sınavı sırasında yapılan kontrollerde, başkasının yerine sınava girdiği belirlenen 27 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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