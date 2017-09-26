Başkent'te faciadan dönüldü: Kökünden kopan dev ağaç yola devrildi

Başkent'te kökünden kopan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağaç yola devrildi. Devrilme esnasında seyir halinde olan bir araçta hafif maddi hasar meydana gelirken, kaldırımdan yürüyen bir yaya ölüm tehlikesi atlattı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Caddesi'ndeki yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir ağaç, kökünden koparak yola devrildi. Ağacın devrilme esnasında seyir halinde olan bir araçta hafif maddi hasar meydana gelirken, kaldırımda yürüyen bir vatandaş ölüm tehlikesi atlattı. Ağacın devrildiğini fark eden yaya, can havliyle kaçtı.



Okan Çelikoğlu, araçları ile yol üzerinde ilerlerken ağacın devrildiğini, araçlarında maddi hasar meydana geldiğini söyledi. Şans eseri araçta bulunan kimsenin yaralanmadığını belirten Çelikoğlu, devrilme esnasında yolda yürüyen bir yayanın zor kaçtığını anlattı.



Çevre sakinlerinden bir vatandaş, birkaç gün önce ağaca bir kamyonun çarptığını, ardından ise yoldan geçen aracın üzerine devrildiğini ifade etti.