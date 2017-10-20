Ankara'da CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi yakınlarında silahlı çatışma çıktı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre,Ankara'nın Altındağ ilçesi Talat Paşa Bulvarı'nda bulunan iki katlı evin birinci katındaki pencereye çıkan Hüseyin G., etrafa ateş açmaya başladı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinin karşısındaki bölgede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Evin olduğu bölgeyi kuşatan ekipler, şüpheliye 'teslim ol' çağrısında bulundu. İkazlara rağmen tüfekle ateş açmaya devam eden şüpheli, binanın yanındaki otoparkta görevli B.H'nin yaralanmasına neden oldu. B.H, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Şüpheli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede polislerin incelemesi sürülüyor.
- pompalı tüfek
- deniz baykal
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