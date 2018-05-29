Ankara'da bir süredir etkili olan yağışlı hava akşam saatlerinde kendini dolu ve sağanak yağmur olarak gösterdi.

Yağış nedeniyle Eskişehir Yolu göle dönerken araçlar mahsur kaldı.

SU BASKINLARINA ANINDA MÜDAHALE

Gün boyunca aralıksız yağan şiddetli yağmur, Yenimahalle’de vatandaşları mağdur etti. Yenimahalle Belediyesi ekipleri olay yerlerinde incelemelerde bulunarak, dalgıç hortumlar ve vidanjörlerle mağdur vatandaşların imdadına yetişti. Yenimahalle Belediyesine bağlı 30 kişilik kriz timi, tam kadro olarak sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yaptı.

Özellikle Batıkent’te tripleks evlerde ellerinde kovalarla su boşaltan vatandaşlarla birlikte çalışan ekipler, gelen ihbarları da anında değerlendirdi. Geç saatlere kadar süren su tahliye çalışmaları sonrası vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesine her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğu için teşekkür etti.

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