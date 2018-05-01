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Projenin yatırım bedelinin 1 milyar 227 milyon lira olduğunu ifade eden Arslan, Başkentray Projesi kapsamında, engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımının da tamamlandığını kaydetti.