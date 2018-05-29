Alınan bilgilere göre, Ankara Dikmen’de henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, aracının bagajından çıkardığı otomatik av tüfeği ile sokak ortasında yürüyen başka bir kişiye ateş etti.

Dehşet anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis tüfekli saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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