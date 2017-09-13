Başkentte banka soygunu!

Aksiyon filmlerini aratmayan bir planla soygunu gerçekleştiren zanlıların, yakalanmamak için birbirleriyle online oyunlar üzerinden iletişim kurdukları ortaya çıktı.

Soygun planını güvenlik görevlisi F.D. ile akrabası E.D'nin yaptığını iddia eden diğer soygun zanlısı E.T, aralarındaki iletişimi ise online oyunlar üzerinden sağladıklarını ve yakalanmamak için hiç bir telefon görüşmesi yapmadıklarını itiraf ettiği öğrenildi

Ankara'da, bir bankanın ATM'lerine para transferi için gelen güvenlik görevlilerini silahla etkisiz hale getiren ve 400 bin lirayı alarak kaçan soyguncular yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde görevli polisler, 9 Ağustos Çarşamba akşamı Yenimahalle ilçesindeki Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 100. Yıl Bulvarı'nda yer alan bankaların ATM cihazlarına para transferi yapan bir firmanın 2 güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirerek, 400 bin lirayla kaçan soyguncuları yakaladı.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN BİR PLAN YAPMIŞLAR

Gasp Büro Amirliğinde görevli ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde yakalanan soyguncular, adeta aksiyon filmlerini aratmayan bir planla soygunu gerçekleştirmişler.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde soyguncuların, ATM cihazına para transferi yapan güvenlik görevlilerinden 15 dakika önce bankanın arkasındaki ağaçlık bölgeye plakasız bir motosikletle gelerek bekledikleri görülüyor.

Ardından zırhlı para nakil aracıyla gelen güvenlik görevlileri, cihazlara para yüklemeye çalıştıkları sırada kar maskeli soyguncular tarafından silahla etkisiz hale getiriliyor. Zanlıların toplam 400 bin lirayı alarak uzaklaştığı da ATM'nin güvenlik kameralarına yansıyor.

GASP BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNİN BAŞARILI OPERASYONU

Soygunun ardından olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği'nde görevli ekipler, soyguncuların yakalanması için ATM cihazları ile banka şubelerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye alarak çalışma başlattı.

Ekipler, soyguncuların kaçtıkları plakasız motosikleti, olay yerinden uzaklaştıktan sonra MOBESE kameralarından takibe aldı. Fakat soyguncular Mamak ilçesinde kameraların görüş alanından çıktı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bir anda kameraların görüş alanından çıkan plakasız motosikletin nereye gittiğini araştırmaya başladı.

Öte yandan ekipler, soyguncuların, güvenlik görevlilerinin bankaya geliş saatlerini önceden nasıl haber aldıklarını da soruşturmaya başladı.

Bunun üzerine para transferi yapan 2 güvenlik görevlisinden de şüphelenen ekipler, güvenlik görevlilerinin yakın akraba çevresini de araştırırken, görevlilerden F.D'nin bir akrabasının soygunda kullanılana benzer bir motosikleti olduğu ve otomobil çekicisi sürücüsü olduğu bilgisine ulaştı.

MOBESE'DEN KAÇTILAR AMA POLİSTEN KAÇAMADILAR

Ekipler bu bilgiye ulaşmasının ardından MOBESE kameralarının görüş alanından çıkan plakasız motosikletin izini kaybettiği bölgelerdeki görüntüleri yeniden incelemeye aldı.

Ekipler, Mamak bölgesindeki bir köprü altında zanlıların motosikleti çekiciye bindirerek sakladıklarını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen polisler, güvenlik görevlisi F.D'nin akrabası E.D'nin ikametinde arama yaparak, soygunda kullanılan motosiklet ile soygundan elde edilen 29 bin 700 lirayı buldu.

ONLİNE OYUNLAR ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇMİŞLER

F.D. ve E.D'yi gözaltına alan ekipler, diğer hırsızlık zanlısının da aynı mahalledeki arkadaşları E.T. olduğu bilgisine ulaşarak, zanlıyı gözaltına aldı.

E.T'nin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda, soygun planını güvenlik görevlisi F.D. ile akrabası E.D'nin yaptığını iddia ettiği, aralarındaki iletişimi ise online oyunlar üzerinden sağladıklarını ve yakalanmamak için hiç bir telefon görüşmesi yapmadıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Soyguncular ile güvenlik görevlisi F.D, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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