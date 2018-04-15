Kaza, Ankara Samsun Karayolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan ve içinde 5 kişi bulunan ticari panelvan araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde İ. Y. isimli 5 yaşlarında bir çocuk ile toplam 3 kişi bulunan ve aynı istikamette giden otomobile arkadan çarptı.

İHA'nın aktardığına göre, çarpmanın etkisiyle önce yolun ortasında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra ters taraftaki kaldırıma çıkan ticari panelvan araçta bulunan, 5 kişi yaralandı. Ayrıca bagaj tarafından darbe alan araç içerisindeki 5 yaşlarındaki İ. Y. isimli çocukta kazada yaralandı.

Vatandaşların kazayı fark etmesiyle durum ilgili yerlere bildirildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi intikal etti.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra ismi belirlenmeyen 5 yaralıyı yakın civarda bulunan çeşitli hastanelere tedavileri yapılmak üzere kaldırdı. İ. Y. isimli küçük çocuk ise tedavisi yapılmak üzere Ankara Hacettepe Hastanesi Çocuk bölümüne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise uzun trafik kuyruğunun oluştuğu yolda olası bir ikinci kaza ihtimalini önlemek için trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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