AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz Sokak'ta emlakçılık yapan Osman Ç. iş yerinin önündeki otomobilinde oturduğu sırada, yanına yaklaşan araçtaki kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Plakası henüz belirlenemeyen araçtaki 4 kişi tarafından açılan ateş sonucu bacağından ve elinden yaralanan Osman Ç. ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osman Ç'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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