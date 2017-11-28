Basketbol takvimindeki kriz 12 Dev Adam'a yaradı

A Milli Basketbol Takımı’nda Eurobasket 2017 ile başlayan ve Çin’de 2019 yılında gerçekleştirilecek Dünya Kupası’nın elemeleriyle devam eden ‘değişim süreci’ meyvesini vermeye başladı.
Gazete Habertürk'ten Gökhan Türe'nin haberine göre, FIBA ile Euroleague arasında yaşanan ve elemelerde yer alan aşağı yukarı tüm ülkeleri etkileyen takvim krizi, kısa vadede ilk etapta zarar verici gibi görünse de Ay-Yıldızlı ekipte gerçekleşen “zorunlu” yeniden yapılanma 12 Dev Adam’a artı değer kattı. Yabancı oyuncu sayısının fazlalığına paralel olarak Türk oyuncuların aldığı sürelerin iyice azalması ve bunun Milli Takım’a olumsuz yansıması, kamuoyununun uzun süredir gündemindeydi. Ancak krizin bir anlamda “çabuklaştırdığı” yeniden yapılanma süreci, Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk 2 maçında pozitif sonuç verdi. Eurobasket 2017 ile başlayan değişimde, 2019 elemelerinde uzun yıllardır Milli Takım’da varlığı ile yokluğu tartışma konusu olan Barış Ermiş’in, Tofaş’taki çıkışını Ay-Yıldızlı ekibe taşıması, Melih Mahmutoğlu’nun artık Devler’in ilk skor opsiyonu olduğunun netleşmesi, Sertaç Şanlı’nın, Semih Erden, Oğuz Savaş, Ömer Aşık gibi NBA patentli uzunların boşluğunu Furkan Aldemir’le birlikte doldurması, coach Ufuk Sarıca’nın “iskelet” kadrosunun da oluştuğunu açıkça gözler önüne serdi. Bu isimlerin yanı sıra Metecan Birsen ve Tolga Geçim gibi genç yeteneklerin de sorumluluk alarak önemli işlerin altına imza atması, Doğuş Balbay, Göksenin Köksal, Metin Türen ve Birkan Batuk’un da aldıkları sürelerde takıma üst düzey katkı sağlamaları, Milli Takım’ın 2019 Dünya Kupası Elemeleri’ni ‘sorunsuz’ aşacağının da işaretini verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.