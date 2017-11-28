Basketbol takvimindeki kriz 12 Dev Adam'a yaradı

A Milli Basketbol Takımı’nda Eurobasket 2017 ile başlayan ve Çin’de 2019 yılında gerçekleştirilecek Dünya Kupası’nın elemeleriyle devam eden ‘değişim süreci’ meyvesini vermeye başladı.



Gazete Habertürk'ten Gökhan Türe'nin haberine göre, FIBA ile Euroleague arasında yaşanan ve elemelerde yer alan aşağı yukarı tüm ülkeleri etkileyen takvim krizi, kısa vadede ilk etapta zarar verici gibi görünse de Ay-Yıldızlı ekipte gerçekleşen “zorunlu” yeniden yapılanma 12 Dev Adam’a artı değer kattı. Yabancı oyuncu sayısının fazlalığına paralel olarak Türk oyuncuların aldığı sürelerin iyice azalması ve bunun Milli Takım’a olumsuz yansıması, kamuoyununun uzun süredir gündemindeydi. Ancak krizin bir anlamda “çabuklaştırdığı” yeniden yapılanma süreci, Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk 2 maçında pozitif sonuç verdi. Eurobasket 2017 ile başlayan değişimde, 2019 elemelerinde uzun yıllardır Milli Takım’da varlığı ile yokluğu tartışma konusu olan Barış Ermiş’in, Tofaş’taki çıkışını Ay-Yıldızlı ekibe taşıması, Melih Mahmutoğlu’nun artık Devler’in ilk skor opsiyonu olduğunun netleşmesi, Sertaç Şanlı’nın, Semih Erden, Oğuz Savaş, Ömer Aşık gibi NBA patentli uzunların boşluğunu Furkan Aldemir’le birlikte doldurması, coach Ufuk Sarıca’nın “iskelet” kadrosunun da oluştuğunu açıkça gözler önüne serdi. Bu isimlerin yanı sıra Metecan Birsen ve Tolga Geçim gibi genç yeteneklerin de sorumluluk alarak önemli işlerin altına imza atması, Doğuş Balbay, Göksenin Köksal, Metin Türen ve Birkan Batuk’un da aldıkları sürelerde takıma üst düzey katkı sağlamaları, Milli Takım’ın 2019 Dünya Kupası Elemeleri’ni ‘sorunsuz’ aşacağının da işaretini verdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı

12 Dev Adam