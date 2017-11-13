Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 7. hafta maçlarıyla devam edecek. Peki Basketbol THY Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak? THY Avrupa Ligi'nde hangi takımlar karşı karşıya gelecek? İşte THY Avrupa Ligi maçları...

THY AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Basketbol kulüpler düzeyi organizasyonu olan THY Avrupa Ligi 7. hafta maçları ile devam edecek. Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, yarın ve 15 Kasım Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Bir galibiyete sahip Anadolu Efes, yarın İsrail'in Maccabi FOX takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.

Dört galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 15 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak maçta, Yunanistan ekibi Olympiakos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.

THY AVRUPA LİGİ MAÇLARI

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:



Yarın:



22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Anadolu Efes

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Khimki (Rusya)

22.30 Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

15 Kasım Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.45 Valencia (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

Basketbol THY Avrupa Ligi

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Basketbol THY Avrupa Ligi maçları ne zaman?