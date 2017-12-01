Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Baskonia'yı yenerek 7. galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler, 2000 yılından bu yana 16. kez karşılaştığı rakibi karşısında 5. kez galibiyet sevinci yaşadı.
BASKONIA: 69 - FENERBAHÇE DOĞUŞ: 83
SALON: Fernando Buesa Arena
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Matej Boltauzer (Slovenya)
BASKONIA: Granger 6, Janning, Timma 10, Malmanis 5, Poirier 4, Voigtmann 3, Huertas 10, Beaubois 10, Jones 8, Shengelia 13
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 11, Nunnaly 16, Datome 12, Vesely 10, Ahmet Düverioğlu 8, Thompson, Melli 10, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 14, Guduric 2, Ali Muhammed
1. PERİYOT: 25-15
DEVRE: 37-41
3. PERİYOT: 51-66
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş bu skorla 7. galibiyetini elde ederken, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 3. kez kazanmayı başardı. Baskonia'nın ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve İspanyol temsilcisi 6. yenilgisini aldı.
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı deplasmanda ilk kez yendi. Bu maç öncesi Baskonia ile deplasmanda oynadığı 7 maçı da kaybeden Fenerbahçe Doğuş, şansızlığını da kırmış oldu. Özellikle son 3 dış maçında rakibine büyük farklarla kaybeden sarı-lacivertliler, bu sefer deplasmandan 83-69'luk galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya iki takım da pota altında uzunlarını kullanarak başladı. Dış şutlarda etkili olan Baskonia, ilk 5 dakikayı 12-9 önde geçti. Vesely ve Ahmet Düverioğlu'yla smaç basketler bulan Fenerbahçe Doğuş, 8. dakika içinde 15-14 öne geçti. Hücumda basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Doğuş karşısında, 11-0'lık seri yakalayan Baskonia, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Nunnaly ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Melli'nin de boyalı alandaki etkili oyunuyla 25. dakikada farkı 3'e indirdi: 29-26. Savunmasını oldukça sertleştiren ve rakibini top kayıplarına sürükleyen Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'in potaya giderek bulduğu basketle 19. dakikada 37-35 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 41-37 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe de hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, 24. dakikada farkı 9'a çıkardı: 41-50. Hücumdaki temposunu kaybetmeyen sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı ilk kez kendi lehine çift hanelere yükseltti: 49-60. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 15 sayılık avantajla 66-51 üstün girdi.
Final periyodunun başında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Fenerbahçe, farkı çift hanelerde tutarak 35. dakikayı 73-60 önde geçti. Çeyreğin sonunda farı 17'ye kadar yükselten (64-81) Fenerbahçe Doğuş, sahadan 83-69 galip ayrıldı.
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