Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maçı için nefesler tutuldu. THY EuroLeague çeyrek final dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam İspanyol temsilcisi Saski Baskonia'ya konuk olacak. İki takım arasında Salı günü oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş parkeden 88-83 mağlup ayrılmış ve serideki durum 2-1 olmuştu. Peki Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BASKONİA - FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Doğuş, bu akşam galip gelmesi halinde serideki durumu 3-1 yapacak ve Dörtlü Final'e kalacak. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşma Fernando Buesa Arena'da oynanacak. Türkiye saatiyle saat 22:00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Saski Baskonia ve Fenerbahçe Doğuş arasında Salı akşamı oynanan üçüncü karşılaşmada temsilcimiz parkeden 88-83 mağlup ayrılmış ve serideki durum 2-1 olmuştu. Serinin dördüncü maçı, bu akşam Fernando Buesa Arena'da oynanacak. Sarı lacivertliler dördüncü maçı kazanması halinde, Dörtlü Final'e yükselen taraf olacak.

Sarı-lacivertliler, 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride 2-1 önde bulunuyor. Evindeki ilk 2 maçı 82-73 ve 95-89 kazanan Fenerbahçe Doğuş, üçüncü karşılaşmada ise deplasmanda Baskonia'ya 88-83 mağlup oldu.

Fenerbahçe Doğuş, bu akşamki müsabakayı kazanması halinde adını üst üste 4'üncü kez Dörtlü Final'e yazdıracak. Baskonia'nın müsabakadan galip ayrılması durumunda ise Dörtlü Final'e yükselecek takım, 1 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak serinin 5'inci ve son maçında belli olacak.

İki takım arasında bu sezon yapılan 5 maçın 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 1 karşılaşmadan ise Baskonia galip ayrıldı.

OBRADOVİC KARİYERİNDE İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic, Baskonia'yı geçmeleri durumunda kariyerinde bir ilke daha imza atacak.

Sırp başantrenör, sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibini yenmesi halinde, Avrupa Ligi'nde çalıştırdığı bir takımı ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final'e taşıyacak.

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü, turu geçmeleri durumunda kariyerinde 17'nci kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Avrupa Ligi'nde başantrenörlük kariyerinde 23'üncü sezonunu geçiren Obradovic, çalıştırdığı takımlardan Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi bu kulvarda şampiyonluğa ulaştıran Obradovic, Avrupa Ligi'ni 9 kezle en fazla kazanan başantrenör unvanını elinde bulunduruyor.