Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından...

Fenerbahçe Doğuş, serinin ikinci maçında skor potansiyeli çok yüksek ve dolayısıyla en büyük kozu da hücum olan Baskonia’yı kora kor oynayarak yenmişti.

Ancak dün İspanyol ekibini aynı oyun tarzıyla, daha doğrusu onların istediği gibi oynayarak ‘evinde’ mağlup etmek hiç ama hiç kolay değildi ve Sarı-Lacivertli takım, 3 sayı çizgisinin gerisinden yağmur gibi (14/25 % 56) yağan rakibine kaybetti. Kısacası Baskonia, Fenerbahçe’yi ‘kendi girdabına’ çekerek seride hayatta kalmayı başardı.

Bu sezon Kanarya’ya tam 4 kez kaybeden İspanyol ekibi, bu maça fazlasıyla bilenmişti. İkinci yenilgiden sonra oyuncular da teknik ekip de verdikleri demeçlerle hem kendilerini ve hem de belki de Avrupa’nın en baskın seyirci topluluklarından biri olan taraftarlarını motive etmeyi başarmışlardı. Bunu da ilk dakikadan son ana kadar hissettirdiler.

Dün Fenerbahçe Doğuş’ta göze batan en önemli eksik, kısa savunmasındaki zaaflardı. Wanamaker& Beaubois eşleşmesi bu anlamda Sarı-Lacivertliler’in başını çok ağrıttı. Fransız şutör hem takımını oynattı hem de 21 sayıyla işin hücum kısmında da sorumluluk alarak serinin uzamasına neden oldu.

70’Lİ SAYILARDA TUTMAK ŞART

Sarı-Lacivertliler, Baskonia’yı, tıpkı normal sezondaki 2 maçta ve serinin ilk buluşmasında olduğu gibi 70 sayı civarında tutmalı ki kazansın... Bu seride savunmada, hele de Vitoria’da oynarken vidaları gevşetme lüksü yok. Dün bunu net biçimde gördük.

Dünkü yenilgi elbette dünyanın sonu değil... Play-Off’ta hiç kaybetmeden ilerlemek gibi olağanüstü bir çizgide gidiyordu Kanarya... Bu bağlamda yenilgiyi ‘nazar boncuğu’ olarak görüp serinin 4. maçında F.Bahçe’nin gerçek ‘savunmacı’ kimliğini sahaya yansıtmasını bekliyoruz.