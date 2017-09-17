Başkonsolosluktan film festivali

Selen Evcit... Kosova’nın ikinci büyük şehri Prizren’in Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu. Başkonsolosluk, Türkiye ile Kosova arasındaki konsolosluk işlerinin yürütülmesinin yanı sıra 2 ülke arasındaki kültür ve sanatsal alışverişin artmasında önemli rol oynadı. Taş Köprü Edebiyat Sohbetleri’yle Türk edebiyatını Kosova’ya taşıdı. Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Yiğit Özşener ve Çağan Irmak’ı Kosovalılarla tanıştırdı. Önemli filmlerinin yer aldığı Türk Film Festivali düzenledi. İşte Selen Evcit'in HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'a verdiği o röportaj...

‘KOSOVA’YLA ARAMDA ÇOK ÖZEL BİR BAĞ OLUŞTU’

Görev süreniz bitmek üzere. Neler hissediyorsunuz?

Çok karışık duygular içindeyim. Daha önce görev yaptığım yerlerde hep kurulu düzen üzerine gitmiştim. Büyükelçilik ve başkonsolosluklar yerli yerindeydi ve yıllardır da hizmet veriyordu. Prizren’deyse öyle olmadı.

Nasıl oldu?

Paris’teki görevimi tamamlamıştım, Türkiye’ye dönmek üzereydim. Dışişleri Bakanlığı’mızdan bana “Dönmüyorsun, Kosova’da bir başkonsolosluk açacağız. Sen de oraya gideceksin” dediler. Ben de toparlanıp Prizren’e geldim. Başlarda henüz bir binamız olmadığı için otele yerleştim. 6 ay boyunca otel odamı ofis gibi kullandık. Bir bina bulup kiraladıktan sonra tadilat işlerini tamamladık. Parkelerinden badanasına kadar her şeyiyle ilgilendim. Bu nedenle Prizren benim evim gibi oldu. Ayrılmak zor geliyor ama Ankara’ya dönmek zorundayım. Sonra da yeni görev yerime gideceğim.

‘BİR BAŞKONSOLOS SANATA YAKIN OLMALI’

Başkonsolosluk binasını Hülya Koçyiğit’le açmıştınız. Bu yıl da bir Türk filmleri festivali düzenlediniz. Sanata ve sanatçıya olan ilginizin kaynağı nedir?

Sanata düşkünlüğüm var. Edebiyatla yakından ilgiliyim. Zamanında çok şeyler karalamışlığım var, sürekli şiir veya hikâye yazardım. Prizren’e gelince, buranın bir sanat şehri olduğunu yakından gördüm. Kosovalılar edebiyatla yakından ilgili. Hal böyle olunca yine şiir yazmaya başladım. O şiirler buradaki dergilerde yayınlandı. Zaten bir başkonsolos sanata yakın olmalı. Sonuçta Türkiye’yi temsil ediyoruz. Ülkemizin birçok yönüyle ilgili çalışma yaparken kültür ve sanatını da tanıtmak, sanatçılarımızı yüceltmek görevimiz. Bu nedenle de sanatla iç içe olmamız gerekiyor. Ayrıca burada Prizren’in sembolü olan Taş Köprü’den ilham alarak ‘Taş Köprü Edebiyat Sohbetleri’ adlı bir faaliyet başlattım. Epey de ilgi görüyor.

Bu etkinliğin içeriği nedir?

Her ay bir Türk edebiyatçısını ölüm yıldönümünde veya doğum gününde gündeme getiriyoruz. Konsolosluk binamıza Prizrenlileri davet ediyoruz. Edebiyatçılarımızın eserleri üzerine sohbet ediyor, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şiirlerini ve romanlarını okuyoruz. Bunun yanı sıra burada Türkçe eğitim de verildiği için okullarda edebiyat saatleri düzenliyoruz. Öğrencilere edebiyatçılarımızı ve eserlerini tanıtıyoruz. Bazen de buraya edebiyatçı- larımızı davet ediyoruz. Örneğin en son Hakan Günday geldi. Kendisiyle çağdaş Türk edebiyatı üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.

"TÜRK SANATÇILAR KOSOVA'DA ÇOK FAZLA SEVİLİYOR"

Prizren Türk Film Festivali’ni düzenleme fikri ortaya nasıl çıktı?

Türk sinemasının sanatçıları ve filmleri doğal olarak burada da çok fazla seviliyor. Ne yazık ki Kosovalılar sanatçılarımızı yakından görme şansına pek sahip değiller. Filmleri de sinema salonlarında izleyemiyorlar. Kosovalıların hem sanatçılarımızla iç içe olmaları hem de filmleri sinema salonunda izleyebilmeleri için Prizren Türk Film Festivali’ni düzenledik. Bir önceki görev yerim olan Paris’te de zaten film festivalleri düzenliyorduk. Oradayken festival için birlikte çalıştığım Zeynep Sungur ve Ebru Ünal’la yakın arkadaş olduk. Kendileri Prizren’deki festivalimizin İstanbul ayağında yer aldı. Böylece hem İstanbul hem de Prizren’deki ekibin özverili çalışmalarıyla başarılı bir festival gerçekleştirdik.

"FESTİVAL BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Prizren Türk Film Festivali’ne ilgi nasıldı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle festivali hayata geçirdik. Sağolsunlar Ediz Hun, Çağan Irmak ve Yiğit Özşener davetimizi kabul edip Prizren’e geldiler. Sayın Hun’a ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ verdik. Kendisine gösterilen ilgiyi siz yakından gördünüz. Keza filmleriyle herkesin hayatına dokunabilen Sayın Irmak ve oyunculuk gücüyle izleyenleri kendisine hayran bırakan Sayın Özşener’e de öyle. Ediz Hun’un ‘Tanrı Misafiri’, Çağan Irmak’ın ise ‘Dedemin İnsanları’ ve ‘Unutursam Fısılda’ filmleri festivalde izleyiciyle buluştu. Ayrıca Türk sinemasının silkelenip parlak günlere adım atmasında önemli bir payı olan ‘Eşkıya’ gibi toplam 11 değerli filmimiz Kosovalılar tarafından sinema salonunda izlendi. Sonuç olarak festival Prizrenlilerden büyük ilgi gördü. Dilerim benden sonra gelecek meslektaşım, festivali devam ettirerek geleneksel hale gelmesini sağlar.

FESTİVALDE GÖSTERİLEN FİLMLER

Eşkıya

Dedemin İnsanları

Unutursam Fısılda

Annemin Yarası

Tanrı Misafiri

Tatlım Tatlım

Kelebeğin Rüyası

İftarlık Gazoz

Ekşi Elmalar

Kalandar Soğuğu

Olanlar Oldu

Selen Evcit