Başlık parası için dehşet saçmış

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde eniştesini öldüren, kız kardeşi ve yeğeniyle eniştesinin kardeşini de yaralayan Menan O.'nun, olayı, başlık parası nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.



DHA'nın haberine göre olay, 13 Mayıs Pazar günü Kemalpaşa'nın Ulucak Mahallesi'nde meydana geldi. Fırın işleten 42 yaşındaki Sadrettin Yılmaz, imam nikahıyla birlikte yaşadığı 27 yaşındaki Rahime O., 1 yaşındaki kızları Melis Yılmaz ve diğer yakınlarıyla işyerindeyken Menan O.'nun silahlı saldırısına uğradı.

Eniştesi Sadrettin Yılmaz'ı öldüren, kız kardeşi Rahime O. ve yeğeni Melis ile eniştesinin evli olan kız kardeşi Hülya Karaağaç'ı yaralayan Menan O., kaçtı. Menan O., Bornova ilçesinde trafik kazasında da 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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