KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başvurucu ÖSYM'nin düzenlediği ALES'e katıldı ve sınav sonucunun açıklanmasını beklerken, "metal içerikli aksesuar" ile sınava girdiği gerekçesiyle ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla sınavının geçersiz sayıldığı kendisine iletildi.
AA'nın haberine göre, başvurucu, KDK'ya başvurusunda, başörtüsü iğnesinin "metal içerikli aksesuar" olmadığını, toplu iğnenin başörtüsü kullananlar için "zorunlu" bir araç olduğunu belirterek, sınavının geçersiz sayılmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Başvurucu, sınav için yaptığı çalışmaların boşa gittiğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesi ve sınavının geçerli sayılması talebinde bulundu.
Şikayet konusunu inceleyen ve başvurucuyu haklı bulan KDK, adayın sınava girdiği salonun kamera kayıtlarını inceledi.
İnceleme sonucunda başvurucunun, sınava basit başörtüsü iğnesiyle girdiği, adayın kopya çektiğine veya sınav sonucunun objektif olarak değerlendirilmesini engelleyecek şekilde hal ve hareketler içerisinde olmadığı, sınav kurallarına aykırı davranış sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu tespit edildi.
KDK verdiği kararda, ÖSYM'nin yasaklı objelere ilişkin kriterleri ve yaptırımları gözden geçirerek kılavuz hazırlanması, yasaklı veya yasaklı olmayan objelerin resimlerine yer verilecek görseller ile sınav görevlilerine bilgilendirme yapılması, verilecek kararlarda salonda bulunan kamera kayıtlarının tutanaklara ek olarak karar aşamasında daha etkili kullanılması gibi tedbirlerin alınmasını önerdi.
KDK, başvuranın 2017 ALES İlkbahar Dönemi Sınavı'na ilişkin puanının hesaplanarak, sınavın geçerli sayılıp mağduriyetin giderilmesi, yasaklı objelere ilişkin kriterlerin ve yaptırımların tekrar gözden geçirilmesi, kriterlerin uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alınması yönünde ÖSYM Başkanlığına karar gönderdi.
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