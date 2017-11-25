Başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı ‘Acı Tatlı Ekşi’ filmi görücüye çıktı

HT Magazin’de yer alan habere göre, Türkiye’deki ilk ortak yapımı olan film, duygu yüklü bir aşk hikâyesini konu alıyor.

Andaç Haznedaroğlu’nun yönettiği ‘Acı Tatlı Ekşi’, 22 Aralık’ta vizyona girecek.

buğra gülsoy

Özge Özpirinçci