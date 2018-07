Her birey olarak özel günlerde, bayramlarda, düğünlerde, doğum günlerinde hatırlanmak isteriz. Bu özel günlerde atılan her bir mesaj bile bizim için yüz güldürücü bir durum olabilir. Ancak hepimiz için her an başımıza gelecek olan bir durum vardır ki diğerleri ile mukayese etmek bile mümkün değildir. Ölüm. Sevdiklerimizi, yakınlarımızı, tanıdıklarımızı ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz. İşte böyle günlerde yanında olamadığımız kişilere ve ya yakınlarını kaybeden tanıdıklarımıza her birimiz başsağlşığı mesajı göndermek isteriz. Bu acılı günlere ortak olmak, sevdiklerimize onların yanında olduğumuzu hatırlatmak için atacağımız başsağlığı mesajlarını bir araya getirdik ve sizleri için düzenledik...

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Sevgili dostumuz merhume Allah’tan rahmet dileriz. Rabbim mekânını cennet eylesin geride kalanlarına da sabır ihsan eylesin.

Gönlünüzdeki keder bizimde gönlümüzün en derin yerindedir. Merhum kardeşimize Allah’tan cennet mekanlar dileriz geride kalan siz sevgili dostlarımıza da sabırlar dileriz. Başınız sağolsun…

Bütün mutluluklarınızda yanında olmuşken kardeşimizin cenazesinde uzaklarda olmak bize derin keder vermekte. Yanınızda olamasak da kalbimizin sizlerle olduğunu unutmayınız. Başınız sağolsun.

Sevgili dostumuzu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Allah’ım ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağolsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin.

Ölen dostumuza Allah’ım rahmetlerini bol bol ihsan eylesin. Onu cennetine buyur eylesin. Geride kalan sevdiklerine de bol bol sabreylesin…

Can dostumuzu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet diler, kederli ailesine ve sevenlerine sabrı cemil dileriz.

Bugün gönlümüz hüzünlü, gözlerimiz yaşlı olsa da, canımız orjinalsozler.com kardeşimizin güzel geçen ömrü son bulsa da Allah’ım onu cennetine koysun. Mekânı cennet olsun… Sizlerin de başı sağolsun…

Allah’ım sizlere sabır versin. Ölen güzeller güzeli kulunu da cennetine alsın. Ruhu şad, günahları affolsun. Başınız sağolsun…

Bu acı gününüzde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Ölüm hayatın gerçeği, acılarınızı paylaşıyoruz Allah’tan sabır diliyoruz. Başınız sağolsun…

Ölüm bir son değil başlangıçtır. Ölen de yok olmaz. Allah sevdiği kullarını yanına alırmış. Merhumun mekânı cennet olsun, Allah’ım sizlere de sabırlar versin, başınız sağolsun.

Bu acı gününüzde yanınızda olmayı isterdik bedenimiz orda olmasa da kalbimizin sizinle olduğunu bilin. Başınız sağolsun…

Hakkın rahmetine kavuşan merhum/merhumeye yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum/uz. Yeri nur mekânı cennet olsun. Başınız sağolsun.

Hayat bir çiçek gibi açıp sonra solarken zaman su gibi akıp gidiyor ve o acılı gün geldiğinde üzüntüler hakim geliyor. Merhum/merhumeye ‘ e Allahtan rahmet sizlere de sabırlar dileriz. Mekânı cennet günahları af olsun.

Başınız sağolsun. Dualarımız Allahtan merhum/merhumenin tüm günahlarını affederek cennetinde en güzel yeri hediye etmesidir.

Acıyı kederi bıraktı bu dünyada dualarımızla cennet yüzü görmeyi nasip etsin yüce Allah’ım merhuma, acınızı paylaşıyoruz gözyaşlarımızla başınız sağolsun…

Hayata elveda deyip ölüme merhaba diyen ruhlara edelim hep birlikte dua, ruhları şad mekânı cennet olsun, hepimizin başı sağolsun…

Uzak değil ölüm yakın bütün kullara, güzel ölüm nasip etsin Allah bütün insanlara, mekânımız cennet olsun kabrimiz iman dolsun Allah’ın huzurunda günahlarımız af olsun başımız sağolsun…

Güzel günde nasıl yanınızdaysak kötü gününüzde de her zaman yanınızdayız, başınız sağolsun…

Ölüm her insana gelecek ummadığı bir anda, imanımızı kuvvetli tutalım edelim Allah’a dua, yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım acıyı da paylaşalım bir arada başınız sağolsun…

Rabbim cennetle müjdelesin ruhlarımızı hatalarımızı dualarımızla affetsin www.orjinalsozler.com dualarımızı kabul eylesin mekanımızı cennetle müjdelesin başımız sağolsun…

Ölüm geldi aldı sevenlerimizi, Allah’ın takdiri uygun gördü aldı ahirete, dualarımız sevdiklerimizle başınız sağolsun… İyi dileklerim sizlerle…

Vefat eden değerli merhumun ailesine dualarımızı, acılı kederli ailesine başsağlığı diliyoruz…

Bir gün gelir biter bu canda bir gün gelir gülen gözlerimiz ağlar bir anda, her zaman dua edelim kalbimizi temizleyelim ölümü hayatımızda hissedelim başınız sağolsun…

Sevapları günahlarından çok olsun, inşallah mekanı cennet olsun başınız sağolsun…

Yalan hayatta ne yaptıysak kendimize, ahiret sorularını hazırlayalım fani yerimizde, ölünmüşlerinizin ruhlarına dualarımızı, çektiğiniz acıyı paylaşarak yaşıyoruz, başınız sağolsun.

Allah’ım mekânını cennet eylesin dualarımızı kabul etsin, acınızı sizinle paylaşıyoruz Allah güç versin ailesine ve yakınlarına…

Rabbim cennetle müjdelesin ruhlarımızı hatalarımızı dualarımızla affetsin dualarımızı kabul eylesin mekânımızı cennetle müjdelesin başımız sağolsun.

Ölenle ölünmez, acılarımız bitmez hayatın gerçekliği bu işte dualarımız https://www.orjinalsozler.com/bassagligi-mesajlari birleşsin bu kötü günde acılarımızı ufakta olsa teselli edelim birlikte, başımız sağolsun…

İnsan doğar büyür yaşar ve ölür, önemli olan yaşadığı süre içindeki görevleri dualarımız muhteremle olsun başımız sağolsun…

Hayatın acı gerçekleri gelir bir gün vurur ummadığımız bir anda, acınızı içten paylaşıyoruz ruhuna dua ediyoruz başınız sağolsun...

Hayatımızı idame ettirmekte olduğumuz fani dünyada kötü gününüzde yanınızda olduğumuzu unutmayınız, başınız sağolsun… Allah yardımcınız olsun…

Sevgili ve saygı değer …‘in vefatı bizlerde büyük üzüntü yarattı…’ e Allah’tan rahmet, başta… olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Topraktan geldik toprağa gideceğiz, yaşadığımız hayatın hesabını toprak da vereceğiz, acınızı yürekten paylaşıyoruz, dualarımızı kalpten ediyoruz, başınız sağolsun…

Cennetin suyu ruhuna işlesin, toprağı bol ruhu huzurlu olsun başınız sağolsun.

Bir gün gelir biter bu canda bir gün gelir gülen gözlerimiz ağlar bir anda, her zaman dua edelim kalbimizi temizleyelim ölümü hayatımızda hissedelim başınız sağolsun…

"İnsan doğar büyür yaşar ve ölür, önemli olan yaşadığı süre içindeki görevleri dualarımız muhteremle olsun başımız sağolsun.

"Üzüntüyle geçmez içimizdeki yara dualarla Rabbimize dua edelim mekanı Cennet eyliyelim, başınız sağolsun acımız bir olsun.

"Hayatın acı gerçekleri gelir bir gün vurur ummadığımız bir anda, acınızı içten paylaşıyoruz ruhuna dua ediyoruz başınız sağolsun.

"Yalan hayatta ne yaptıysak kendimize ahiret sorularını hazırlayalım fani yerimizde, ölümüşlerinizin ruhlarına dualarımızı, çektiğiniz acıyı paylaşarak yaşıyoruz, başınız sağolsun.

"Hayatımızı idame ettirmekte olduğumuz fani dünyada kötü gününüzde yanınızda olduğumuzu unutmayınız, başınız sağolsun Allah yardımcınız olsun.

”Sevgili ve saygı değer …………………………………..’in vefatı bizlerde büyük üzüntü yarattı…’ e Allah’tan rahmet, başta… olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”

”Rabbim cennetle müjdelesin ruhlarımızı hatalarımızı dualarımızla affetsin dualarımızı kabul eylesin mekanımızı cennetle müjdelesin başımız sağolsun…”

”Bütün mutluluklarınızda yanında olmuşken kardeşimizin cenazesinde uzaklarda olmak bize derin keder vermekte.

"Yanınızda olamasak da kalbimizin sizlerle olduğunu unutmayınız. Başınız sağolsun…”

”Güzel günde nasıl yanınızdaysak kötü gününüzde de her zaman yanınızdayız, başınız sağolsun…”

”Sevapları günahlarından çok olsun, inşallah mekanı cennet olsun başınız sağolsun…”

”Ölüm bir son değil başlangıçtır. Ölen de yok olmaz. Allah sevdiği kullarını yanına alırmış. Merhumun mekânı cennet olsun, Allah’ım sizlere de sabırlar versin, başınız sağolsun.”

”Ölenle ölünmez, acılarımız bitmez hayatın gerçekliği bu işte dualarımız birleşsin bu kötü günde acılarımızı ufakta olsa teselli edelim birlikte, başımız sağolsun…”

”Sevgili dostumuz merhume Allah’tan rahmet dileriz. Rabbim mekânını cennet eylesin geride kalanlarına da sabır ihsan eylesin.”

”Ölüm geldi aldı sevenlerimizi, Allah’ın takdiri uygun gördü aldı ahirete, dualarımız sevdiklerimizle başınız sağolsun… İyi dileklerim sizlerle…”

”İnsan doğar büyür yaşar ve ölür, önemli olan yaşadığı süre içindeki görevleri dualarımız muhteremle olsun başımız sağolsun…”

"Bir gün gelir biter bu canda bir gün gelir gülen gözlerimiz ağlar bir anda, herzaman dua edelim kalbimizi temizleyelim ölümü hayatımızda hissedelim başınız sağolsun.

"Cennetin güzellikleri ruhumuza işlesin, Allah korkusunu kalbimizden silmeyelim imanı hayat felsesi olarak bilelim, öldüğümüzde yerimizi yaptıklarımızla görelim başınız sağolsun.

"Allah’ım mekanını cennet eylesin dualarımızı kabul etsin, acınızı sizinle paylaşıyoruz Allah güç versin ailesine ve yakınlarına.

"Topraktan geldik toprağa gideceğiz, yaşadığımız hayatın hesabını toprakda vereceğiz, acınızı yürekten paylaşıyoruz, dualarımızı kalpten ediyoruz, başınız sağolsun.

"Acıyı kederi bıraktı bu dünyada dualarımızla cennet yüzü görmeyi nasip etsin yüce allah’ım merhuma, acınızı paylaşıyoruz gözyaşlarımızla başınız sağolsun.

"Uzak değil ölüm yakın bütün kullara güzel ölüm nasip etsin allah bütün insanlara, mekanımız cennet olsun kabrimiz iman dolsun allah’ın huzurunda günahlarımız af olsun başımız sağolsun.

"Bu acı gününüzde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Ölüm hayatın gerçeği, acılarınızı paylaşıyoruz Allah’tan sabır diliyoruz. Başınız sağolsun…”

”Allah’ım ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağolsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin.”

”Hakkın rahmetine kavuşan merhum/merhumeye yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum/uz. Yeri nur mekânı cennet olsun. Başınız sağolsun.” Geride kalan siz sevgili dostlarımıza da sabırlar dileriz. Başınız sağolsun…”

”Üzüntüyle geçmez içimizdeki yara. Rabbimize dua edelim. Mekanı cennet eyleyelim. Başınız sağolsun, acımız bir olsun.” ”Bu acı gününüzde yanınızda olmayı isterdik bedenimiz orda olmasa da kalbimizin sizinle olduğunu bilin. Başınız sağolsun…”

”Ölen dostumuza Allah’ım rahmetlerini bol bol ihsan eylesin. Onu cennetine buyur eylesin. Geride kalan sevdiklerine de bol bol sabreylesin…”