Gazete Habertürk'ün haberine göre; sezon sonunda Bursaspor’dan ayrılarak ülkesine döneceğini açıklayan kaptan Pablo Martin Batalla, bugün oynanacak Trabzonspor maçında Bursa’da son kez taraftarın karşısına çıkacak.

Yeşil-Beyazlı forma ile birçok başarıya imza atan deneyimli oyuncu için sürpriz bir veda organizasyonu hazırlandığı bildirildi.