BATE Borisov - Gomel maçı öncesi rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. BATE Borisov, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Gomel takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:45. 25 puanlı BATE Borisov 1. sırada bulunuyor, Gomel 7 puana sahip ve 14. sırada. BATE Borisov, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Gomel, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 425. İddaa'da BATE Borisov kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gomel kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

BATE Borisov önceki hafta Gorodeya mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Gomel ise Dinamo Brest maçında 0-1 yenildi.

BATE Borisov, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 2 gol yedi.

Gomel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Gomel, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.