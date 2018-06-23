BATE Borisov - Shakhtyer Soligorsk rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. BATE Borisov, 24 Haziran 2018 Pazar günü Shakhtyer Soligorsk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:45. BATE Borisov 31 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Shakhtyer Soligorsk 24 puanda ve 3. sırada. BATE Borisov, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Shakhtyer Soligorsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 223 kodlu maçı oynayanlar; BATE Borisov galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Shakhtyer Soligorsk galibiyet oranı 0.00.

BATE Borisov son haftadaki Gorodeya müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Shakhtyer Soligorsk ise Neman Grodno maçında 3-1 yenildi.

BATE Borisov, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 2 gol yedi.

Shakhtyer Soligorsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shakhtyer Soligorsk, 4 gol atarken 3 gol yedi.