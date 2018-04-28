BATE Borisov - Slutsksakhar düellosu

BATE Borisov ve Slutsksakhar, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 12 puanlı BATE Borisov 1. sırada bulunuyor, Slutsksakhar 8 puana sahip ve 3. sırada. BATE Borisov son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Slutsksakhar, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 295. İddaa'da BATE Borisov kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Slutsksakhar kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

BATE Borisov son hafta oynanan Gorodeya maçında 3-3 berabere kaldı.

Slutsksakhar, Dnepr Mogilev karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

BATE Borisov, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Slutsksakhar, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slutsksakhar 4 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.