BATE Borisov - Slutsksakhar düellosu

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. BATE Borisov, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Slutsksakhar takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi BATE Borisov 12 puanla 1. sırada, Slutsksakhar 8 puanla 3. sırada bulunuyor. BATE Borisov, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Slutsksakhar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 295 kodlu maçı oynayanlar; BATE Borisov galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Slutsksakhar galibiyet oranı 0.00.

BATE Borisov önceki hafta Gorodeya mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Slutsksakhar, Dnepr Mogilev karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

BATE Borisov, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. BATE Borisov, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Slutsksakhar, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slutsksakhar 4 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.