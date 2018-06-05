İHA'da yer alan habere göre; Antalya, Burdur ve Isparta illerini içine alan Batı Akdeniz’de BAİB Başkanı Hakkı Bahar, 2018 Mayıs ayı Batı Akdeniz ihracat rakamlarını birlik toplantı salonunda AK Parti Antalya Milletvekili ve 24. Dönem Milletvekili adayı Atay Uslu'nun katıldığı toplantıyla açıkladı. Türkiye genelinde ihracat artışının mayıs ayında yüzde 12.2 olduğunu aktaran Bahar, BAİB’in mayıs ayı ihracat artışının ise yüzde 29.3 olduğunu belirtti.
Bahar, 179 milyon 475 bin dolarla da BAİB tarihin en büyük rekorunu kırdıklarını da dikkat çekti. Türkiye’deki bütün birlikler içinde mayıs ayında en fazla artış sağlayan birlik olduklarının altını çizen Bahar, 16 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bu ülkelerden ilk 5 sırası Çin ,Almanya, Rusya, İtalya ve Romanya’nın yer aldığını kaydetti. 2018 yılı hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu kaydeden Bahar, 2023 yılı ise bu hedefin 5 milyar dolardan fazla olacağını söyledi.
"PROJELER"
Bahar, bölge ihracatına yeni bir soluk getirme adına birlik bünyesinde, ‘Teknoloji ve İhracatı Geliştirme Komitesi’, ‘Mermer Komitesi’, ‘Lojistik Komitesi’ ve ‘Yaş Meyve Sebze İhracatını Geliştirme Komitesi’nin kurulduğunu belirtti. Antalya-Trieste Limanları arasında Ro-Ro seferleri düzenlenmesinin yanında, Rusya’ya yönelik hava taşımacılığının geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildiren Hakkı Bahar, her gün Antalya’dan Rusya’ya ve değişik ülkelere kargo taşımacılığının olacağını kaydetti.
Bahar, Avrupa’da soğuk hava deposu ve lojistik üstlerin kurulmasıyla ihracatta daha rekabet edebilir hale geleceklerini ve kendi mallarını pazarlama imkanına sahip olacaklarını vurguladı.
"TUTA İLE MÜCADELE EDİYORUZ"
Çiftçiyi zor duruma sokan tuta hakkında da bilgiler veren Bahar, “ Tuta 14 döngüyle üreyebilen bir zararlı. Antalya’nın yerleşik bir bireyi artık.Tuta ile yaşamak ve mücadele etmeyi de öğrenmek zorundayız. Senede 14 kez kendini yenileyen zararlı ile kimyasal mücadele etmek zor. Bununla ancak biyolojik mücadele ile edebiliriz. İklim şartları sıcak geçtiği için tuta arttı. Ama bu canlı ile mücadele etmeyi öğrenmeliyiz” diye konuştu.
ÖZANDAÇ: ANTALYA'DAN RUSYA'YA RO-RO TAŞIMACILIĞI
BAİB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Özandaç, Mersin’den Trieste Limanları arasında haftada 3 kez Ro-Ro seferlerinin olduğunu dile getirerek, “Antalya’ya da bu seferlerin başlaması gibi bir projemiz var. Antalya’dan yaklaşık yıllık 6 bin 7 bin tırlık ihracat gerçekleştiriyoruz, Mersin’den Ro-Ro seferi yapan firma teklifimize sıcak baktı. Şuan proje aşamasında” dedi.
USLU: KENTTEKİ BÜTÜN PROJELERE DESTEK VERİYORUZ
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise Türkiye’de her gün büyüme ve gelişme anlamında güzel haberler aldıklarını, ülkenin hızla büyüdüğünü ifade etti. Türkiye’nin 2018 yılı ihracat hedefinin 170 milyar doları geçmek olduğunu dile getiren Uslu, bu büyümenin 16 yıldır devam ettiğini kaydetti. Turizmde bu yıl Antalya’nın 15 milyon turisti ağırlayacağını işaret eden Atay Uslu, hükumet olarak kentteki bütün projelerine destek vereceklerini bildirdi. Türkiye’nin büyümesini istemeyen farklı güçler olduğu dile getiren Uslu, 24 Haziran’dan sonra Türkiye’nin şahlanışının olacağını söyledi.
“TUTA MÜCADELESİ"
Antalya’da çiftçilerin yaşadığı tuta sorununa da değinen Uslu, “ Tutayla mücadelede ya kimyasal ya biyolojik mücadele edeceğiz. Çiftçimize, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak tül desteği ve biyolojik böcek konusunda destek veriyoruz. Bu tür hastalıklara karşı dirençli fide ve tohumculuğa destek veriyoruz. İhracatın farklı ülkelere gelişmesi için planlarımız var. Yurt dışında da kendi ürünlerimiz pazarlayacağımız lojistik merkezlerin yapımına destek vereceğiz.”dedi.
“31 TONDA KALINTI BULUNDU"
Antalya’nın tarım ürünlerinin kimyasal kalıntılı olarak algılanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Uslu, “ geçen yıl Antalya’dan ihraç edilen 600 bin ton üründen 31 ton kimyasal kalıntı bulundu ve imha edildi. On binde bir bile değil. Milyonda bir olan bir olay. Bu kapsamda 31 çiftçiye ceza kesildi. Bir yanlış algı var. Bu yanlış algının düzeltilmesi için çalışmalarımız var. İhracata da iç piyasaya da giden ürün aynı.” ifadelerine yer verdi.
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