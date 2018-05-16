Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Yalıköy'ü kaleme aldı. Adını ara ara işitir sürekli niyetlenirdim. Karadeniz kıyılarının doğası ister batı ister doğu olsun hep ilgimi çekerdi. “Nereye gitsem” dediğim anlardan biriydi. Yalıköy ya da eski adıyla Podima’da baharın gelişini müjdeleyen çiçeklerin açtığı, güneşin geç saatlere kadar kıyılarda kaldığı günlerden biriydi. İstanbul’dan ayrılıp Kemerburgaz Göktürk’ü ardımda bırakıp artık iyice kasabalara köylere ait yolların içindeydim.

Küçük köy-kasaba meydanları, kahvelerin önünde takılan ahalinin meraklı bakışları arasından süzülerek yaklaşık bir buçuk saat sonra Yalıköy’deydim. Girişteki fırını geçip kasabın önündeki adamla sohbet ettikten sonra, yol boyunca sabırsızlıkla beklediğim kumsala ulaştım. Top oynayanlar, mevsim henüz yaz olmadığından tek tük denize girenler, bir iki küçük balıkçı teknesi ve gün batımının keyfini çıkaranlar vardı uzayıp giden kumsal ve kıyılarda. Önce ayakkabıları fırlatıp yürümeye başladım, sonra nefeslenmek için uzandım ince kumlara. İnce kumlar derken Yalıköy sahilindeki kumlar söylenene göre, dünyanın en güzel kumlarından biriymiş. İnce ve denize uzanan katmanlı kumlarıyla övünüyor Yalıköylüler ki haksız da değiller.

TEPEDEN TIRNAĞA EGELİ: CUNDA!

Istıranca Dağları’nın eteklerindeki, üç tarafı ormanlarla çevrili bu güzel köy size deniz, güneş ve rüzgâr vaat ediyor. Bir orman köyü olan Yalıköy’de geçmişte halk ormancılıkla uğraşıyormuş, Orman Bakanlığı’nın getirdiği yaptırımlar sonucu ormancılık artık neredeyse yok, balıkçılıksa öteden beri yaygın, tabii Karadeniz’in azgın dalgaları elverdiğince. Mevsimine göre lüfer, palamut, çinekop, kalkan ve tekir sıkça yakalanıyor. Köy özellikle mayıs ayından sonra yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Denizi çok meşhur, diğer Karadeniz kasabalarının aksine dalgalı ama tehlikesiz bir suyu var. Geniş kumsal; piknik yapanları, denize girenleri ve güneşlenenleri ağırlıyor.

Kış aylarında ise Yalıköy’ün konuklarının profili değişiyor. Sezen Aksu gibi ünlü sanatçılar, Yalıköy’ü sık sık ziyaret ederek sakinliğin kıyılarında nefesleniyorlar yine anlatılanlara göre.

BİZANS’IN SAYFİYESİ: KIYIKÖY!

KAMPSEVERLERE: ÇİLİNGÖZ!

Yalıköy’e 5 km. mesafede yer alan Çilingöz’e uğramadan da olmaz. Kamping alanıyla çok meşhur olan Çilingöz Koyu, denizin, gölün, ormanın, kıyı kayaların buluşma noktası adeta. Koy, sanat eseri sayılabilecek güzellikte kayalıklarıyla da çok meşhur. Yalıköy tarafına bakan yüksek kayalarda sayısız deniz mağaraları sıralanıyor. Sol burun arkasında kalıp kıyıdan yürüyerek ulaşılan Akvaryum mevkii denizin rüzgârla el ele verip nakış gibi işlediği bir güzelliğe sahip. Koya günübirlik gelebileceğiniz gibi kamping alanından yararlanabilir, çadır kurabilirsiniz.

Çadırsız gelenler, içinde yatak, nevresim olan çadır kiralayabiliyorlar. Kamp alanında et çeşitleri, köfte, piliç ızgara yapan restoran, büfe, çardak kafeler, kaynak suları, çay bahçesi, kampçıların ihtiyaçlarını karşılayacak duşlar, kabinler bulunuyor. Bölgede kampçılar için haziran ayı ile başlayan mevsim, eylül ortasına dek sürüyor.