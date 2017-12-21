ABD'nin Kudüs kararının ardından başlayan protesto gösterilerine İsrail'in sert müdahalesi devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail polisi gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin saldırısında 81 Filistinlinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını açıkladı. Açıklamada, 3 kişinin gerçek mermilerle, 23 kişinin plastik mermilerle, 43 kişinin göz yaşartıcı gaz ve 12 kişinin ise darbe alarak yaralandığı belirtildi.

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