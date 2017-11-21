"Batı tipi diyet damar hasarı ve diyabete yol açıyor"

Araştırmanın New York Institute of Technology College tarafından yürütüldüğünü belirten Op. Dr. Murat Üstün, çalışmada belirlenen bir diğer bulgunun ise kardiyovasküler hastalık riskinden korunmak için hormon tedavisi kullanan kadınlarda da aynı negatif etkilerin gözlendiğinin kanıtlanmış olduğunu kaydediyor.
FAST FOOD ÖLÜMCÜL GIDA
Dr. Üstün, araştırmanın içeriği ve sonuçları hakkında şunları belirtiyor: “Özellikle ABD’de obezitenin salgın şeklinde artışı birçok araştırmacıyı Amerikan tarzı veya ‘western diet’ olarak bilinen beslenme şekliyle diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki bağlantıyı araştırmaya yönlendirdi. Aşırı düzeyde yağ ve rafine şekerler içeren bu diyet tarzının erkek farelerde metabolik sendroma yol açtığı da daha önce kanıtlanmıştı. Deneyde hayvanlar 5 ay süreyle fast food patates kızartmalarına denk görüntü ve kokudaki ve tipik Amerikan diyetine denk hazırlanmış yemlerle beslendi. 5 ay gibi kısa sürede bile farelerin damar duvarlarında hasar ve kan basıncında artış gibi diyabetiklere has belirtiler gözlendi. Sürpriz şekilde fareler normal beslenen gruba göre 4 kat fazla abdominal yağlanma gösterdiler ki bu da Tip 2 diyabet için bir risk faktörüdür. Daha da tehlikeli olan, dişi farelerin görünüm olarak çok obez hala gelmeseler ve kan şekeri yüksekliği saptanmasa da vasküler hasar ve tansiyon yüksekliği gelişmesiydi. Araştırmacılar ayrıca geleneksel metabolik sendrom belirteçleri pozitif hale gelmeden önce batı tarzı diyete bağlı hasarın geliştiğini gösterdiler.”
“BATI TARZI DİYETTEN UZAK DURUN”
Dr. Üstün, “Bu bulgular, Batı tarzı diyete kısa süreyle maruz kalmanın bile diyabetin aşikar bulguları ortaya çıkmadan çok önce damar hasarına yol açtığını gösteriyor. Dolayısıyla hasta olmayı beklemeden beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Potansiyel hastalar için problemin yenilen şeylerde olduğunu görmeli ve diyabet gelişmeden önce onları daha sağlıklı diyet seçimleri için yönlendirmeliyiz” diyor ve ekliyor: “Metabolik hafıza teorisine göre daha sonra sağlıklı yeme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite benimsense bile Batı tarzı diyete genç yaşta maruz kalmak bir insanın diyabete eğilimli olmasına yol açabilir. O nedenle, çok geç olmadan çocuklarınızı fast food gıdalardan uzak tutun.”
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